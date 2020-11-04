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В Казани продлили ограничение движения транспорта по улице Алексея Козина

04:28, 04.11.2020
В Казани продлили ограничение движения транспорта по улице Алексея Козина
Фото: realnoevremya.ru

В Казани, в связи со строительством водопровода для многоквартирного дома, продлили ограничение движения транспорта по автодороге на улице Алексея Козина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

скриншот Яндекс.Карты

Ограничение продлится до 14 ноября. Недоступен для движения автомобилей участок от первого заезда во двор дома 60 по улице Сибгата Хакима до перекрестка улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина.

Напомним, что ограничение вводилось во второй половине октября до конца месяца.

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