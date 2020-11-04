В Казани продлили ограничение движения транспорта по улице Алексея Козина

В Казани, в связи со строительством водопровода для многоквартирного дома, продлили ограничение движения транспорта по автодороге на улице Алексея Козина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

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Ограничение продлится до 14 ноября. Недоступен для движения автомобилей участок от первого заезда во двор дома 60 по улице Сибгата Хакима до перекрестка улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина.

Напомним, что ограничение вводилось во второй половине октября до конца месяца.