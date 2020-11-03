Масочный режим в КФУ будут контролировать студенческие патрули

В КФУ создадут студенческие патрули, которые будут напоминать носить защитные маски. Об этом сообщает студенческий журнал «Ветер».

Патрулировать студенты будут на добровольных началах. Активистам обещают «подать списки» для заселения в общежития. Также участникам патруля обещают дополнительные баллы для сессии.

Ранее студенческое издание «Ветер» опубликовало информацию о том, что дефицит мест в общежитиях КФУ в 2020 году составил 4 291 — на 2,6 тысячи мест больше, чем в 2019-м. В комментариях к посту пользователи писали о том, что студентов оставляли без общаг целыми курсами. Также был запущен флешмоб: пользователи фотографировались на лавочках, возле мусорных баков, на природе, изображая «мирный сон», — с хештегом «общежитиекфу».

