День рождения Альметьевска и детсадовцы: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 3 ноября

Фото: @nagumanovtd

Сегодня Альметьевску исполнилось 67 лет. Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов поздравил нефтяную столицу Татарстана с праздником в своем видеообращении.

Высокогорский район РТ сегодня посетил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Об этом своим подписчикам в Instagram рассказал глава муниципалитета Рустам Калимуллин. Вместе они посетили место строительства исламского центра.

Глава Елабужского района РТ и мэр Елабуги Рустем Нуриев сегодня провел обсуждение сохранения объектов культурного наследия и исторической среды в старой части города. Фотоотчетом он поделился в своем instagram-аккаунте.

В Кукморском районе сегодня подвели итоги работы местных сельхозпредприятий за 9 месяцев текущего года, а глава муниципалитета Сергей Димитриев провел личный прием граждан. Также глава района поделился фотографией детей из детского сада.

Прием граждан сегодня состоялся и в Чистопольском муниципальном районе. Его провел глава муниципалитета Дмитрий Иванов. Фотографиями с моментами личного общения с гражданами он поделился со своими подписчиками в Instagram.