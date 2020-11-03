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Профессор КФУ спрогнозировал комфортную погоду на праздники в Казани

08:54, 03.11.2020
Профессор КФУ спрогнозировал комфортную погоду на праздники в Казани
Фото: realnoevremya.ru

До конца рабочей недели в Казани синоптики прогнозируют теплую погоду без существенных осадков. Такие комфортные условия определяет антициклон, рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

Сегодня днем температура составит около +4°С, ночью — в районе ноля градусов. В День народного единства, 4 ноября, в столице Татарстана будет небольшая облачность, без осадков, сообщает пресс-служба КФУ. Дневные температуры могут достигнуть +7°С.

В четверг и пятницу погода будет приблизительно той же. Температурные показатели будут выше нормы.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Погода ухудшится лишь после 7 ноября — мы будем находиться под влиянием атмосферных фронтов, циклонов, которые приближаются к нам с северо-запада. Не исключены осадки в виде мокрого снега», — рассказал профессор.

Общество Татарстан
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