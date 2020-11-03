Скульптуры татарстанцев участвуют в последнем этапе всероссийского конкурса

Фото: туту.ру

За выход в финал в третьем раунде всероссийского конкурса по определению самых необычных памятников и скульптур страны «СкульпТУТУра», объявленного сервисом путешествий «Туту.ру», будут бороться претенденты из Татарстана.

На конкурсе представлены две работы из республики — это «Эчпочмак» из Казани и «Бравый солдат Швейк» из Бугульмы. В десятке претендентов также работы из Челябинской и Свердловской областей, из республик Удмуртия и Башкортостан, а еще из Пермского края.



Сервис подготовил 3D-модели, которые помогут определиться с выбором, — их можно подробно рассмотреть на странице сайта. «Предварительно нам было нужно отфотографировать всю сотню номинантов для сборки 3D-моделей. Для этого мы привлекли как специалистов на местах, так и наших клиентов и участников сообщества. Эти модели позволят определиться с фаворитом и совершить небольшое путешествие с осмотром достопримечательностей прямо на экране своего компьютера или смартфона», — сказал создатель сообщества путешественников «Туту.ру» Сергей Пищулов.



Фото: туту.ру

Проголосовать за участников второго этапа можно будет с 3 по 9 ноября в сообществе сервиса в соцсети «ВКонтакте» или на странице проекта. Конкурс состоит из десяти раундов, в каждом по десять претендентов. По итогам конкурса отберут десять финалистов.

Напомним, 5 ноября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется VI межрегиональная выставка-конкурс «Красные ворота/Против течения».