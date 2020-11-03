В Казань приезжает выставочный проект «Красные ворота»

Фото: ГМИИ РТ

5 ноября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется VI межрегиональная выставка-конкурс «Красные ворота/Против течения». Проект Поволжского отделения Российской академии художеств проводится один раз в два года. Руководителем проекта выступает президент Творческого союза художников России Константин Худяков.

Фото: ГМИИ РТ

В этом году передвижная выставка открылась 30 июля в Москве с заседания Экспертного совета и жюри. Она включает специально созданные для конкурса картины художников из 20 регионов России. Татарстан на конкурсе представляют более 30 живописцев, четверо из которых в 2020 году удостоены Премии имени Н. Фешина. Традиционно они будут награждены на церемонии открытия выставки в Казани — заранее их имена не разглашаются.

Фото: ГМИИ РТ

В этот же день в галерее пройдет круглый стол на тему «Современное профессиональное искусство в России и вопросы взаимодействия с новейшими художественными практиками». Если в прошлом году на открытие выставки приезжал Зураб Церетели, то в этом году ожидается визит куратора проекта, арт-критика Арсения Штейнера.

Фото: ГМИИ РТ

На вернисаже будет представлено 77 лучших работ проекта 2020 года. Выставка «Красные ворота» продлится в Казани до 17 ноября.