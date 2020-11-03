Главный пульмонолог Минздрава Татарстана объяснил, зачем нужен прибор-пульсоксиметр во время эпидемии COVID-19

Главный пульмонолог Минздрава Татарстана, заведующий кафедрой

фтизиопульмонологии КГМУ Александр Визель рассказал, как пульсокосиметр поможет в самодиагностике в период пандемии коронавируса.

Устройство пульсокосиметр продается без рецепта. Человек надевает прибор на палец, и через пару минут он показывает пульс и сатурацию — уровень насыщения крови кислородом.

— Норма — 95 и больше. С холода пришли — может быть и 93. Но это не COVID-19, это холодные руки. Это не самолечение, а самодиагностика, нужно рекомендовать иметь дома пульсоксиметр.

Если прибор показывает 94-95, то можно поприседать. Если показатель пошел вверх — вы здоровы, если падает — что-то не в порядке, добавил специалист.



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