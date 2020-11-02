На дорогах Нижнекамска появятся новые автобусы

В Нижнекамске провели тестовый запуск нового автобуса по маршруту №59. К концу текущего года на дорогах города будет курсировать уже два новых автобуса, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



«Данные автобусы дают возможность для передвижения лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также родителям с маленькими детьми в колясках», — рассказал на тестировании транспорта заместитель руководителя исполкома района Ленар Ахметов.

Запуск новых автобусов призван улучить транспортную инфраструктуру города и сделать общественный транспорт более доступным для всех граждан.



Напомним, что в Нижнекамске увеличили стоимость проезда в автобусе и трамвае при покупке единовременного билета до 25 рублей, а при оплате билетом длительного пользования на 100 и более поездок — до 20 рублей. Власти города объяснили этот шаг увеличением себестоимости перевозок.

