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На дорогах Нижнекамска появятся новые автобусы

21:40, 02.11.2020
На дорогах Нижнекамска появятся новые автобусы
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске провели тестовый запуск нового автобуса по маршруту №59. К концу текущего года на дорогах города будет курсировать уже два новых автобуса, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

«Данные автобусы дают возможность для передвижения лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также родителям с маленькими детьми в колясках», — рассказал на тестировании транспорта заместитель руководителя исполкома района Ленар Ахметов.

Запуск новых автобусов призван улучить транспортную инфраструктуру города и сделать общественный транспорт более доступным для всех граждан.

Напомним, что в Нижнекамске увеличили стоимость проезда в автобусе и трамвае при покупке единовременного билета до 25 рублей, а при оплате билетом длительного пользования на 100 и более поездок — до 20 рублей. Власти города объяснили этот шаг увеличением себестоимости перевозок.

Общество Татарстан
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