Власти Нижнекамска объяснили повышение цен на проезд в общественном транспорте

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов (архив)

Заместитель главы исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов заявил, что поднятие цен на проезд в общественном транспорте города — вынужденная мера. По его словам, это необходимо, чтобы ситуация не стала более критической.

Основной причиной роста цен стало увеличение себестоимости перевозок. В частности, рост цен на топливо и на расходные материалы, сообщает пресс-служба исполкома Нижнекамского района.

«Это позволит «подтянуть» экономику наших перевозчиков и получить более окупаемые маршруты», — заключил Ахметов.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что по постановлению Госкомитета РТ по тарифам в Нижнекамске стоимость проезда в автобусе и трамвае и провоз багажа при покупке единовременного билета составит 25 рублей, при оплате билетом длительного пользования на 100 и более поездок — 20 рублей.

