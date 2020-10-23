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Власти Нижнекамска объяснили повышение цен на проезд в общественном транспорте

17:34, 23.10.2020 1
Власти Нижнекамска объяснили повышение цен на проезд в общественном транспорте
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов (архив)

Заместитель главы исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов заявил, что поднятие цен на проезд в общественном транспорте города — вынужденная мера. По его словам, это необходимо, чтобы ситуация не стала более критической.

Основной причиной роста цен стало увеличение себестоимости перевозок. В частности, рост цен на топливо и на расходные материалы, сообщает пресс-служба исполкома Нижнекамского района.

«Это позволит «подтянуть» экономику наших перевозчиков и получить более окупаемые маршруты», — заключил Ахметов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что по постановлению Госкомитета РТ по тарифам в Нижнекамске стоимость проезда в автобусе и трамвае и провоз багажа при покупке единовременного билета составит 25 рублей, при оплате билетом длительного пользования на 100 и более поездок — 20 рублей.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:07
    Все автобусы на газу.. какие расходы мжет быть???
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