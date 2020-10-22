В Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске повысились тарифы на проезд в общественном транспорте

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске повысили тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Соответствующие постановления сегодня опубликовал Госкомитет Татарстана по тарифам.

В Набережных Челнах и Нижнекамске стоимость проезда в автобусе и трамвае и провоз багажа при покупке единовременного билета составит 25 рублей, при оплате билетом длительного пользования на 100 и более поездок — 20 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В Альметьевске стоимость проезда в автобусе и троллейбусе и провоз багажа при покупке единовременно билета повышается до 25 рублей. Оплата билетом длительного пользования на 100 и более поездок снизит стоимость поездки до 20 рублей.

Постановления Госкомитета РТ по тарифам вступают в силу через десять дней после их официального опубликования.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Казани может вырасти стоимость проезда из-за включения города в федеральный эксперимент.

