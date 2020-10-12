Фишман-Бекмамбетова о переезде в Казань и работе помощником президента РТ: «Не понимала, во что ввязываюсь»

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова в рамках спецпроекта The Village о том, как меняются города России за Уралом, в Краснодарском крае и Татарстане рассказала в интервью, что была не готова в 24 года стать помощником президента.

Наталия Фишман-Бекмамбетова призналась, что в силу юности не понимала масштаб возлагаемой на нее ответственности.

"[...] Я сказала: «Рустам Нургалиевич, может, я буду советником?», а он дал идеальный ответ: «Советник советует, а помощник помогает». В первом случае ты умная маленькая девочка, которая дает дельные советы, пишет красивые презентации и приводит интересных людей, а во втором — становишься совершенно самостоятельной боевой единицей, твоя задача — помогать делом, а не словами и советами. Честно говоря, я, наверное, не была готова к этой должности, но мне очень много помогали», — рассказала Фишман-Бекмамбетова.

Свой переезд из Москвы в Казань Наталия считает полезным для ментального здоровья. Столица Татарстана стала для нее родным городом. Первое впечатление от Казани — идеальная дорога от аэропорта. За ним последовали другие.

«Я помню свое глубочайшее потрясение от того, что Кремль открыт и там можно гулять целые сутки бесплатно и без всяких разрешений. В воскресенье я шла по нему, и в полдень начали звонить колокола собора, а с мечети зазвучал азан — призыв к молитве. Это было очень красиво», — поделилась воспоминаниями помощник президента Татарстана.

В конце интервью ее попросили охарактеризовать Казань одним словом. Наталия Фишман-Бекмамбетова ответила «Самодостаточность».

Ранее «Реальное время сообщало, что Наталия Фишман-Бекмамбетова стала лицом спецпроекта The Village.

