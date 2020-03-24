В Казани женщина пыталась устроить дочь в консерваторию за 140 тысяч рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жительниц. Они предстанут перед судом по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в период с февраля по октябрь 2019 года одна из обвиняемых, находясь в Казани, получила от местной жительницы 140 тысяч рублей. Предполагалось, что женщина решит вопрос о поступлении ее дочери на 2-й курс Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова.

Так, 120 тысяч рублей из полученной суммы обвиняемая передала подельнице для последующей дачи взятки должностным лицам консерватории. Последняя передала деньги посреднику, который их присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемые свою вину полностью признали. Оба уголовных дела направлены в Вахитовский районный суд для рассмотрения по существу. Там же рассматривается уголовное дело и в отношении третьего посредника, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.