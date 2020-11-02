СК направил в суд дело о «санитарной» афере при сдаче объекта Haier и детсадов Закамья

Фото: «Реальное время» (Султанов на продлении ареста)

Перед Набережночелнинским судом предстанут двое обвиняемых по делу о хищении бюджетных средств на 2 млн рублей. В мошенничестве и злоупотреблении полномочиями обвиняют 34-летнего завотделом физфакторов филиала Центра гигиены и эпидемиологии РТ Ильдара Султанова. Его сообщником считают 40-летнего челнинского бизнесмена Алексея Токарева.



Санврач сейчас под стражей, его подельник — под домашним арестом, сообщили сегодня в Следкоме по РТ.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в июне во 2-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ. По версии следствия, Султанов и Токарев в сговоре с неустановленными лицами в 2019 году вынудили представителей фирм-застройщиков заключить с компанией «БМК-Союз» договоры на лабораторно-инструментальные исследования перед сдачей своих жилых домов, детсадов, школ и даже корпусов стиральных машин Haier. Хотя обращались застройщики по данному вопросу непосредственно в филиал Центра гигиены и эпидемиологии по Набережным Челнам и Актанышскому району. А им объясняли — мол, у «союзников» будет дешевле. Токарев был представителем этой фирмы, а его сестра — директором и учредителем.

При этом у коммерческой фирмы не было соответствующих специалистов и лицензии, работы выполнялись силами сотрудников филиала центра, за что в него перечислили 207 тысяч, а коммерсанты выручили 2 млн рублей.

Фигуранты дела вину не признают.