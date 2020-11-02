Хавбек «Рубина» Хван Ин Бом вызван в сборную Южной Кореи

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом включен в список приглашенных на товарищеские матчи в сборную Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Корейской футбольной ассоциации (КФА).

Всего в национальную команду вызвано 26 футболистов.

Команде португальца Паулу Бенту предстоит провести два товарищеских матча — 14 ноября встреча с Мексикой, а 17 ноября — с Катаром. Обе игры пройдут в Австрии.

За основную сборную Кореи Хван Ин Бом выступает с 7 сентября 2018 года. За это время он провел за национальную команду 23 матча и забил 3 гола.

Напомним, ранее «Рубин» обыграл дома тульский «Арсенал» (3:1). Подробнее о главных итогах матча в Казани можно почитать в материале «Реального времени».