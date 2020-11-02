В Москве загорелся ангар с газовыми резервуарами

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На юге Москвы в ангаре с газом произошел пожар. Очевидцы сообщают о громких взрывах.

Возгорание произошло в ангаре, в котором находятся резервуары с газом. Внутри происходят хлопки, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, на складе находятся газовые баллоны общим объемом 600 кубических метров. Обстоятельства происшествия выясняются, пишет «РИА Новости».

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Из-за угрозы взрыва прибывшие пожарные находятся на безопасном расстоянии. Пострадавших в результате пожара нет, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.