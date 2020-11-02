Как в Казани устраивали облавы на заведения с «ночной жизнью» и безмасочных пассажиров

Более 70 ресторанов попали под «масочные» санкции

С 15 июля в Казани на улицах дежурят мобильные группы Росгвардии, которые контролируют деятельность общепита и развлекательных заведений с 19.00 до 5.00, — в особенности, в связи с недавними «ковидными» ограничениями. За этот период полиция выявила 3,4 тыс. административных нарушений, в том числе 2,5 тыс. нарушений санитарно-эпидемиологических норм, сообщил сегодня во время «делового понедельника» замначальника Управления МВД РФ по Казани Валерий Саматошенков.

Нарушали правила Роспотребнадзора и предоставляли для курения кальян более 70 ресторанов, баров, кафе, из них 10 — повторно.

Следят сотрудники МВД и за работой заведений общепита, особенно в связи с тем, что на днях Роспотребнадзор запретил их деятельность с 23.00 до 6.00, а также установил ограничения на проведение культурно-зрелищных мероприятий. Впрочем, на всю Казань за два дня действия постановления полиция выявила только семь нарушений, по которым составили административные материалы.

В целом за нарушение санитарно-эпидемиологических норм привлекли к ответственности 390 должностных лиц, 415 индивидуальных предпринимателей и 52 юрлица.

За этот период полиция выявила 3,4 тыс. административных нарушений, сообщил Валерий Саматошенков. Фото kzn.ru

Кроме того, правоохранители контролируют прибывших в Казань самолетами из-за рубежа по месту жительства. 14 человек не представили результаты теста на коронавирус. Такие граждане привлекаются к административной ответственности.

ГИБДД совместно с Комитетом по транспорту проверяют пассажиров, водителей и кондукторов в автобусах, троллейбусах, трамваях, а также в метро. С начала пандемии выявили более 7,5 тыс. нарушений санитарно-эпидемиологических норм. К административной ответственности привлекли 1300 водителей такси, более 100 водителей автобусов, свыше 6,5 тыс. пассажиров.

Почти 600 пассажиров без масок высадили из транспорта



В рабочую группу по контролю санитарно-эпидемиологической ситуации, помимо 120 сотрудников исполкома Казани, входят 15 специалистов Минэкологии, Минтруда, Минлесхоза, Минтранса, Госалкогольинспекции, Госкомитета по биоресурсам, Госстройнадзора и других ведомств.

— С октября ведется работа не на привлечение к административной ответственности, а на профилактику и соблюдение масочного режима, — пояснил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

С начала октября в Казани выявили 27,4 тыс. нарушений санитарно-эпидемиологического режима, сообщил Шакиров. Фото kzn.ru

С начала октября в Казани проверили более 8,3 тыс. предприятий потребительского рынка и услуг и выявили 27,4 тыс. нарушений санитарно-эпидемиологического режима, сообщил Шакиров. В отношении 168 объектов составили протоколы об административных нарушениях.

Кроме того, в городе проверили свыше 15 тыс. единиц транспорта. Выявили более 25,7 тыс. пассажиров без масок. 596 пассажирам отказали в транспортных услугах, потому что у них не оказалось масок. Без масок были и 104 кондуктора. 28 из них лишили премии, 55 сотрудникам объявили выговоры, остальным сделали замечания.

Темпы дорожного строительства отстают от застройки

— Темпы дорожного строительства значительно отстают от жилищного строительства, поэтому работа в этом направлении — одна из приоритетных задач, — подчеркнул сегодня председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев во второй части «делового понедельника».

На казанские дороги в этом году выделили 14,3 млрд рублей из республиканского бюджета и федерального центра — объем финансирования вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

Из них 3,2 млрд рулей — на ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе 1 млрд рублей — в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 5,2 млрд рублей — на строительство участка Большого Казанского кольца; 3,2 млрд рублей — на проектирование, строительство и реконструкцию объектов; 2,7 млрд рублей — на реализацию программы «Наш двор».

Фото kzn.ru

В этом году в Казани отремонтировали 108 городских и поселковых улиц, построили 4 км дорог, благоустроили 460 дворовых территорий. Общая площадь ремонта и строительства составила 1,8 млн кв. м.

«В первую очередь обратили внимание на те объекты, по которым поступило наибольшее количество отрицательных отзывов от горожан в систему «Народный контроль» и интерактивную программу «Карта убитых дорог» общественного движения «Народный фронт», — отметил Куляжев.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали более 30 км улиц Патриса Лумумбы, Тэцевской, Болотникова, Фрунзе, Зорге, Гвардейской, 2-й Старо-Аракчинской. Всего восстановили 90 участков дорог и проездов на общей площади 1 млн «квадратов».



В 14 казанских поселках (в том числе Салмачи, Сухая Река, Киндери, Залесный) отремонтировали 18 дорог на общей площади 68 тыс. кв. м. К садовым обществам «Сад №15» и «Сад Казанского железнодорожного узла», на территории которых расположено более 400 садовых участков, обустроили подъездные дороги общей протяженностью 1 км.

Фото mindortrans.tatarstan.ru

Завершили масштабное строительство 810-метровго участка с трамвайной линией и шестью полосами движения для автотранспорта Большого Казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. В рамках строительства второй очереди БКК от Борисковской до Технической продолжается проектирование объектов на участках улиц Технической, Магистральной, Меховщиков с выездом на улицу Девятаева в районе речпорта, сообщил Игорь Куляжев.

Переустройство инженерных коммуникаций на небольшом участке всего в 300 м по улице Максимова решило застарелую проблему подтопления центральной части Авиастроительного района. Для отвода дождевых и талых вод построили ливневую канализацию протяженностью 1 км.

В центре города оптимизировали движение транспорта на улицах Универсиады, Тихомирнова, Ташаяк, Профсоюзной. Изменили конфигурацию перекрестков Пушкина — Тихомирнова и Баумана — Право-Булачная, на площади 1000-летия. Для организации «зеленой волны» установили новые светофоры на Профсоюзной.

На границе Приволжского и Советского районов вскоре сдадут мост через Ноксу — въезд в поселок Привольный.

Продолжается проектирование объектов на участках улиц Технической, Магистральной, Меховщиков с выездом на улицу Девятаева в районе речпорта, сообщил Игорь Куляжев. Фото kzn.ru

В Кировском районе завершают первый этап строительства четырехполосной дороги от Несмелова до 32-го Военного городка. На участке от Несмелова до Адмиралтейского пруда протяженностью 1,5 км переоформили земельные участки и строения. Готовят к переоформлению и выкупу еще почти 380 объектов недвижимости.

Начали проектировать первый участок шестиполосной автодороги по Вознесенскому тракту от Аметьевской магистрали до проспекта Победы протяженностью 3,1 км, а также двухуровневую разворотную петлю на Оренбургском направлении.

Дорожную разметку нанесли на площади 324 тыс. кв. метров, на что потратили из республиканского бюджета 250 млн рублей, установили 5 км ограждений безопасности, шесть светофоров, 1,5 тыс. дорожных знаков, 12 искусственных дорожных неровностей. На 76 участках устанавливают 1300 опор освещения и 1700 энергосберегающих светильников.



Дошла очередь до отдаленных скверов

В этом году в Казани благоустроили 11 общественных пространств площадью 20,8 га. В них вложили более 1 млрд рублей из республиканской программы и 7 млн из федерального бюджета, сообщила заместитель главного архитектора города Дарья Толовенкова.

Среди объектов — площадь в 1,5 га перед ДК железнодорожников, где установили детскую площадку, сделали зону отдыха, привели в порядок территорию остановки, высадили деревья, затратив 120 млн рублей.

В День города открыли экстрим-парк «Урам» в 42 тыс. кв. м. Фото Рината Назметдинова

В День города открыли новую часть Кремлевской набережной и самый большой в Европе экстрим-парк «Урам» в 42 тыс. кв. м. Сейчас завершаются строительство крытого помещения для «экстремалов» на 7,9 тыс. «квадратов». Кроме того, реализовали каскадный проект к воде перед Национальной библиотекой.

Финишировали работы по второй очереди озера Кабан на площади 1,5 га. Эта территория связала всю набережную от Старо-Татарской слободы до улицы Марджани. Тут же реконструировали юношескую школу гребли, где единовременно могут заниматься до 420 детей от 10 до 18 лет. Здесь смонтировали каскадные сады и фитоочистные сооружения. Новый большой мост связал берега озера Кабан. Общая протяженность набережной достигает теперь 5 км.

При реконструкции гимназии №114 благоустроили крупный сквер по улице Авангардной, к которой прилегают 20 дворов. Этот проект — один из самых отдаленных в городе. Там, где была большая мусорка, соорудили площадь с качелями, здесь можно проводить праздники.

Парк у ДК им. Саид-Галеева благоустроили комплексно с программой «Наш двор». Здесь смонтировали сцену и танцплощадку, территорию озеленили.

В этом году в Казани благоустроили 11 общественных пространств площадью 20,8 га, сообщила Толовенкова. Фото kzn.ru

Этой весной преобразили перекресток на Оренбургском тракте, в сквере установили памятник башкирскому писателю Мустаю Кариму.

Более 2 тыс. крупномерных деревьев и 1800 кустарников высадили на склонах Аметьевской магистрали.

Благоустроили территорию для установки памятника «Воинам — освободителям» в парке Победы, где еще продолжается работа.

Завешаются работы второй очереди парка «Черное озеро» с бюджетом в 75 млн рублей.

В Казани благоустраивают площадь вблизи КЦ «Чулпан», там идет увязка транспортных и торговых объектов.

Екатерина Аблаева