Ассоциация АТП: казанцам скоро придется ходить пешком или ездить на такси

Председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) Сергей Темляков предположил, что в Казани могут обанкротиться несколько перевозчиков. Из-за коронавируса упал пассажиропоток, а вместе с этим и выручка.

Темляков рассказал, что пандемия усугубила ситуацию с долгами по лизингу. Он уверен, что это произошло из-за отказа республиканских властей полностью компенсировать перевозчикам затраты на перевозку льготников, пишет «Вечерняя Казань».

Фото: realnoevremya.ru

«Скорее всего, Умарова — не последний из автобусных перевозчиков, кто разорится. В таком случае казанцам скоро придется ходить пешком или ездить на такси», — так Темляков прокомментировал уход предпринимателя, обслуживавшего маршруты №70 и 71 (Константиновка).

Напомним, с 1 ноября ИП Светлана Умарова снялась с этих маршрутов. До проведения тендеров на них выходят автобусы МУП «ПАТП №2».