В общественном транспорте Казани в октябре более 25 тыс. пассажиров нарушили масочный режим

В Казани в октябре в общественном транспорте Казани выявили почти 25,7 тыс. пассажиров и более 100 кондукторов, которые нарушали масочный режим.

В предыдущем месяце в столице Татарстана проверили 15 тысяч единиц общественного транспорта. Большинство нарушителей — 25,1 тыс. пассажиров — надели маски после выявления нарушения. У остальных с собой не было средства индивидуальной защиты, и им пришлось покинуть общественный транспорт. В отношении 104 кондукторов, которые работали без масок, применили меры дисциплинарного воздействия: 28 человек лишили премии, 55 — объявили выговор, еще 21 кондуктор получил замечание, рассказали на совещании в мэрии города.

Все кондуктора и водители общественного транспорта города, работники станций метрополитена обеспечены в полном объеме масками, перчатками, дезинфицирующими средствами для рук.