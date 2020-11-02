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В России за сутки выявили более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом

11:04, 02.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России за минувшие сутки выявили 18 257 случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных увеличилось до 1 655 038, сообщили в оперштабе.

Выздоровели 10 360 пациентов, всего от инфекции уже вылечились 1 236 033 пациента. Зафиксировано 238 смертей, общее число умерших от COVID-19 достигло 28 473 человек.

realnoevremya.ru

По данным штаба, прирост снизился до 1,1%.

ОбществоМедицина
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