В России за сутки выявили более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 18 257 случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных увеличилось до 1 655 038, сообщили в оперштабе.
Выздоровели 10 360 пациентов, всего от инфекции уже вылечились 1 236 033 пациента. Зафиксировано 238 смертей, общее число умерших от COVID-19 достигло 28 473 человек.
По данным штаба, прирост снизился до 1,1%.ОбществоМедицина
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