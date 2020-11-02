В медучреждениях Челнов зафиксировали вспышки коронавируса

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев рассказал, что вспышки коронавируса зафиксировали в инфекционной больнице, горбольнице №5 и БСМП.

Также случаи заболевания выявили в блоке закупок, на автомобильном заводе ПАО «КАМАЗ», в «Челны-хлебе» и в одной из аптек города. Единичные случаи зафиксировали на других промышленных предприятиях, в Службе судебных приставов, пишет chelny-biz.ru.

realnoevremya.ru Илья Репин

Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев из-за распространения коронавируса поручил не проводить массовые культурные и спортивные мероприятия.

