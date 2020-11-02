Мэр Челнов поручил не проводить массовые мероприятия: «Сегодня не до песен и плясок»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев из-за распространения коронавируса поручил не проводить массовые культурные и спортивные мероприятия.

«Сегодня не до песен и плясок. Без праздников определенное время прожить мы можем. Ситуация не та, чтобы собирать людей. Я обращаюсь ко всем — никаких сборов людей. Есть постановление правительства Республики Татарстан, есть мое прямое поручение вам, коллеги... Все соревнования, концерты и сборы подождут до лучших времен», приводит слова градоначальника сайт мэрии.

Фото: mos.ru

Магдеев отметил, что город будет готовиться к следующим новогодним мероприятиям: «Посмотрим по ситуации. Если она улучшится, то определим формат проведения. Если не улучшится, то пока будем работать так, как диктует время».

Также руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев также рекомендовал перенести, изменить сроки проведения соревнований и концертов.

В Челнах зарегистрировали 912 случаев коронавируса. Выздоровело 709 человек, умерло - 26.

