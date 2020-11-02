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На благоустройство общественных пространств Казани потратили более 1 млрд рублей из бюджета республики

10:09, 02.11.2020 1
На благоустройство общественных пространств Казани потратили более 1 млрд рублей из бюджета республики
Фото: kzn.ru

В этом году в Казани благоустроили 11 общественных пространств общей площадью 20,8 га, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города.

В работы на объектах вложили более 1 млрд рублей из республиканской программы и 7 млн из федерального бюджета. Среди объектов — площадь перед ДК железнодорожников, экстрим-парк «Урам», вторая очередь набережной озера Кабан.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что проект ландшафтного развития территории вдоль улицы Сибгата Хакима от моста «Миллениум» до Кремлевской (Ленинской) дамбы включительно разработает один из лучших ландшафтных архитекторов Франции — Мишель Пена. Ожидается, что на этом участке появятся парк и набережная.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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  • Анонимно 10:16
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