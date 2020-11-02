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«Нефтехимик» в гостях обыграл «Балтику» в матче ФНЛ

07:19, 02.11.2020
«Нефтехимик» в гостях обыграл «Балтику» в матче ФНЛ
Фото: vk.com/fcneftekhimik

«Нефтехимик» в гостях обыграл калининградскую «Балтику» (1:0) в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный мяч был забит на 21-й минуте встречи. Автором гола стал хавбек нижнекамского клуба Данил Кленкин. В самом конце матча арбитр показал вторую желтую карточку Павлу Шадрину, и гости доигрывали встречу в меньшинстве.

Благодаря победе в Калининграде «Нефтехимик» набрал 37 очков и продолжает идти на пятой строчке в турнирной таблице ФНЛ.

В следующем туре команда Юрия Уткульбаева сыграет 7 ноября в гостях с «Велесом».

Олимп-Первенство ФНЛ. 19-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:1)
Гол:
0:1 — 21, Кленкин.

СпортФутбол Татарстан
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