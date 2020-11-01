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Синоптики предупредили о тумане и похолодании до -4 градусов сегодня ночью в Татарстане

15:46, 01.11.2020
Синоптики предупредили о тумане и похолодании до -4 градусов сегодня ночью в Татарстане
Фото: pixabay.com

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили о неблагоприятных погодных условиях сегодня ночью в Татарстане.

Согласно прогнозу, ночью не ожидается существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики прогнозируется туман. Температура понизится до –4 градусов.

pxhere.com

Ранее синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики на следующей неделе.

Общество Татарстан
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