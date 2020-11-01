Синоптики предупредили о тумане и похолодании до -4 градусов сегодня ночью в Татарстане
Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили о неблагоприятных погодных условиях сегодня ночью в Татарстане.
Согласно прогнозу, ночью не ожидается существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики прогнозируется туман. Температура понизится до –4 градусов.
Ранее синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики на следующей неделе.
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