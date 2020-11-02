Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +6 градусов
В понедельник, 2 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром, днем местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя.
Ветер северо-восточный, восточный умеренный, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +1°С до +6°С. В Казани ожидается 2—4 градусов выше ноля, в Набережных Челнах 1—5 градусов тепла.Общество Татарстан
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