Педагог рассказал о 16-летнем подростке-террористе из Кукмора

Директор ижевской школы «Гармония» Ахтам Чугалаев , где учился 16-летний подросток, напавший на полицейский участок в Кукморе, рассказал, каким был мальчик.

«Он пришел к нам на учебу в октябре прошлого года, переехал из Башкортостана. Учился он хорошо, характеризуется он хорошо, абсолютно ни в чем замечен не был, то есть обычный нормальный ребенок, очень доброжелательный, со всеми очень ровные спокойные отношения», — сказал педагог.

В анкете по предпрофильной подготовке юноша указал, что хотел бы стать учителем начальных классов. Чугалаев назвал его доброжелательным человеком, пишет «Подъем».

События в Кукморе стали полной неожиданностью: «Это абсолютно два разных человека, которого мы знали и который сейчас там. Мы тут думаем: неужели за такое короткое время (мы его не видели 7 месяцев) человек так мог измениться?».

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Также Чугалаев опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что именно в Ижевске подросток пошел учиться в мусульманскую школу и именно там принял ислам. Школа «Гармония» — обычная светская школа, где обучение идет по государственной программе, на русском языке. «Ничего мусульманского и близко даже нет», — заверил педагог.

Сегодня также выяснилось, что родной отец напавшего на полицейский участок в Кукморе 16-летнего подростка ранее жаловался в полицию на религиозный радикализм матери.

