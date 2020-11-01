СМИ: Родной отец «кукморского ваххабита» жаловался в полицию на радикализм матери ребенка

Родной отец напавшего на полицейский участок в Кукморе 16-летнего подростка ранее жаловался в полицию на религиозный радикализм матери.

Он рассказал, что мальчик еще в 2018 году увлекался наукой и считал себя атеистом. В ноябре 2019-го года мать начала его водить в Янаульскую мечеть в Башкирии, где жила бабушка мальчика. Отец ребенка считает, что именно там их могли завербовать. Год назад он обращался в полицию, участковый брал с матери объяснительную, сообщает Baza.

За пару дней до нападения отец созванивался с сыном. Во время звонка ни о чем подозрительным подросток не говорил, хотя до этого хвастался, что его уважают за религиозность, говорил, что мечтает попасть в Саудовскую Аравию и уговаривал отца принять ислам.

Детали кукморского ЧП — в материале «Реального времени».

