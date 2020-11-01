СМИ: Родной отец «кукморского ваххабита» жаловался в полицию на радикализм матери ребенка
Родной отец напавшего на полицейский участок в Кукморе 16-летнего подростка ранее жаловался в полицию на религиозный радикализм матери.
Он рассказал, что мальчик еще в 2018 году увлекался наукой и считал себя атеистом. В ноябре 2019-го года мать начала его водить в Янаульскую мечеть в Башкирии, где жила бабушка мальчика. Отец ребенка считает, что именно там их могли завербовать. Год назад он обращался в полицию, участковый брал с матери объяснительную, сообщает Baza.
За пару дней до нападения отец созванивался с сыном. Во время звонка ни о чем подозрительным подросток не говорил, хотя до этого хвастался, что его уважают за религиозность, говорил, что мечтает попасть в Саудовскую Аравию и уговаривал отца принять ислам.
Детали кукморского ЧП — в материале «Реального времени».
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/192501-otec-kukmorskogo-vahhabita-zhalovalsya-v-policiyu-na-radikalizm-materi
Российские женщины (и не только - характерно для многих женщин "свободного мира") от вседозволенности и безнаказанности окончательно перестали понимать, "что такое хорошо, а что такое плохо" - вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности.
Абсолютное большинство российских женщин тоталитарны по своей сущности.
Это их свойство использовали для своих целей международные марксисты-террористы в октябре 1917 года, когда свергали законное правительство и вооруженным путем захватывали власть в свободной демократической Российской Республике.
В настоящее время тоталитарные черты характера российских женщин используют международные "исламисты"-террористы.
Тоталитаризм женщин используют в настоящее время и в других странах - от США и Франции до Белоруссии и Киргизской Республики - именно женщины в первых рядах устроителей массовых беспорядков.
Не в обиду Женщин будет сказано - но Библейская И Кораническая Ева была ещё та диктаторша и террористка - украла у самого Б-га, обманула Его, да ещё и научила воровать и врать туповатого Адама.
Ну зачем современной женщине 37-я пара туфель или 13-я шуба?
Зачем?
Это же себялюбивое расходование природных ресурсов, которые предназначены для пра-пра-пра-пра...прав-внучек.
Да и 6-й молодой на 30 лет муж как-то подозрительно выглядит...
Мужчины - будьте бдительны, не будьте наивны, как Ваш прародитель Адам.
Хотя уже поздно - точка бифуркации уже пройдена - впереди разгул женского себялюбия - расплачиваться будете детьми.