В центр Минска перед акцией оппозиции въехала бронетехника с пулеметами

В Минске очевидцы заметили бронированные вездеходы с пулеметами перед очередной несанкционированной акцией оппозиции.

Военную технику ввели в центр города рано утром. Речь идет не о десяти БТР, которые традиционно свозят для охраны городской резиденции Лукашенко. Колонна из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше была замечена в столице Белоруссии впервые. Машины были без номеров, они последовали к стеле «Минск — город герой», пишет «Интерфакс».

На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал ряд жестких заявлений, в частности предупредил участников несанкционированных протестов, что в ответ на их действия последует жесткая реакция силовых структур. Происходящее в стране он назвал мятежом и призвал силовиков не расслабляться.



Также Лукашенко заявлял, что Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами, а многие протестующие перешли «красную черту».

