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Лукашенко заявил о террористических угрозах в Белоруссии

21:59, 27.10.2020
Лукашенко заявил о террористических угрозах в Белоруссии
Фото: kremlin.ru

Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами, заявил президент страны Александр Лукашенко.

По его словам, многие протестующие радикализировались и перешли «красную черту» по многим направлениям. Некоторые демонстранты вышли на железную дорогу и заблокировали ее, а это могло привести к катастрофе, передает «Белта».

Также Лукашенко поручил отчислять из вузов студентов, которые выходят на митинги.

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