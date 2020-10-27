Лукашенко заявил о террористических угрозах в Белоруссии
Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами, заявил президент страны Александр Лукашенко.
По его словам, многие протестующие радикализировались и перешли «красную черту» по многим направлениям. Некоторые демонстранты вышли на железную дорогу и заблокировали ее, а это могло привести к катастрофе, передает «Белта».
Также Лукашенко поручил отчислять из вузов студентов, которые выходят на митинги.ОбществоВласть
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