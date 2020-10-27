Лукашенко заявил о террористических угрозах в Белоруссии

Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами, заявил президент страны Александр Лукашенко.

По его словам, многие протестующие радикализировались и перешли «красную черту» по многим направлениям. Некоторые демонстранты вышли на железную дорогу и заблокировали ее, а это могло привести к катастрофе, передает «Белта».

Также Лукашенко поручил отчислять из вузов студентов, которые выходят на митинги.