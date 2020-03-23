Соцсети: в Казани раздетая девушка в противогазе прогулялась по «Миллениуму»

В соцсетях появилось видео прогулки раздетой девушки в противогазе по «Миллениуму». Пользователи гадают, что хотела этим сказать автор ролика.

На кадрах девушка разгуливает по мосту в кружевных чулках и нижнем белье. При этом на ней противогаз.

Судя по кадрам, ролик был снят ранним утром, пока автомобилей на дорогах единицы, девушка не мешает движению. Однако ряд пользователей заметили, что остановка на мосту запрещена и теперь водителю придется заплатить штраф.

Отметим, что карантин как информационный повод для хайпа используют с завидной регулярностью. Так в Челнах пранкеры в костюмах биологической защиты и противогазах скупали туалетную бумагу, тушенку и другие продукты повышенного спроса.

