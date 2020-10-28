В Куйбышевское водохранилище выпустили молодь сазана
В Кайбицком районе выпустили почти 3,5 тысячи особей молоди сазана. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета по биоресурсам Татарстана.
Рыбу выпустили в Волжско-Камский плес Куйбышевского водохранилища. Мальков растили в Кайбицком рыбхозе. Их условия были максимально приближены к природным, что обеспечивает высокую приживаемость мальков.
Мероприятия по зарыблению проводятся в рамках компенсации ущерба.
Ранее в Куйбышевское водохранилище выпустили 32 тысячи мальков стерляди.
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