В Куйбышевское водохранилище выпустили молодь сазана

В Кайбицком районе выпустили почти 3,5 тысячи особей молоди сазана. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета по биоресурсам Татарстана.

Рыбу выпустили в Волжско-Камский плес Куйбышевского водохранилища. Мальков растили в Кайбицком рыбхозе. Их условия были максимально приближены к природным, что обеспечивает высокую приживаемость мальков.

Мероприятия по зарыблению проводятся в рамках компенсации ущерба.

Ранее в Куйбышевское водохранилище выпустили 32 тысячи мальков стерляди.

