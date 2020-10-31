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РПЦ призвала запретить оскорбляющие чувства верующих карикатуры во всем мире

17:53, 31.10.2020
РПЦ призвала запретить оскорбляющие чувства верующих карикатуры во всем мире
Фото: realnoevremya.ru

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что правильный ответ на трагические события во Франции — запрет на публикацию оскорбляющих чувства верующих карикатур во всем мире.

«Речь ведь шла о карикатурах на основателя ислама, которые оскорбляют чувства миллионов его приверженцев по всему миру. Зачем в этой ситуации защищать право на публикацию таких карикатур?» — сказал он в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Иларион считает, что во Франции стоит ввести закон об оскорблении чувств верующих.

На этой неделе во Франции произошли сразу три теракта. Вооруженный ножом человек напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы. В результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. Вскоре после инцидента в Ницце нападения с применением холодного оружия произошли также в Авиньоне и у консульства Франции в саудовском городе Джидде. Серия нападений произошла после убийства учителя в пригороде Парижа за показ карикатур на пророка. Его зарезал, а затем обезглавил 18-летний местный житель Абдуллах Анзоров. Большую часть жизни он прожил во Франции, но родился в Москве. Все подробности — в материале «Реального времени».

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