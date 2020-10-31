РПЦ призвала запретить оскорбляющие чувства верующих карикатуры во всем мире

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что правильный ответ на трагические события во Франции — запрет на публикацию оскорбляющих чувства верующих карикатур во всем мире.

«Речь ведь шла о карикатурах на основателя ислама, которые оскорбляют чувства миллионов его приверженцев по всему миру. Зачем в этой ситуации защищать право на публикацию таких карикатур?» — сказал он в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Иларион считает, что во Франции стоит ввести закон об оскорблении чувств верующих.

На этой неделе во Франции произошли сразу три теракта. Вооруженный ножом человек напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы. В результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. Вскоре после инцидента в Ницце нападения с применением холодного оружия произошли также в Авиньоне и у консульства Франции в саудовском городе Джидде. Серия нападений произошла после убийства учителя в пригороде Парижа за показ карикатур на пророка. Его зарезал, а затем обезглавил 18-летний местный житель Абдуллах Анзоров. Большую часть жизни он прожил во Франции, но родился в Москве. Все подробности — в материале «Реального времени».