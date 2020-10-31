Слуцкий: «После неважных стартовых 15 минут, смогли переключить тумблер и заиграть на высоких скоростях»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог победного поединка (3:1) с тульским «Арсеналом». По его мнению, провальным вышел только стартовый пятнадцатиминутный отрезок.

— Начали неважно, особенно первые минут пятнадцать. Тем более ранняя игра — не играли мы еще в 14:00, и я связываю с этим. Но после первых пятнадцати минут мы смогли переключить тумблер, сыграть на более высоких скоростях. И конечно удачно реализовали те моменты, которые были. Можно было играть уже по счету.

Вопросы у меня остались не к игрокам, а к самому себе. Я уже сказал про первые пятнадцать минут, в идеале мне бы хотелось, чтобы мы больше сочетали быстрые атаки с позиционными, чтобы дольше контролировали мяч, чтобы правильнее управляли игровым ритмом. Всегда есть, к чему стремиться.

Также специалист оценил замены, сделанные во втором тайме. Как утверждает Слуцкий, полноценных замен у него в обойме не было.

— С одной стороны согласен, с другой нет. Например, у нас сегодня в линии атаки были только два футболиста — это молодые Косарев и Климов в связи с болезнью Игнатьева. Поэтому кто бы ни вышел, он бы не мог полноценно заменить Деспотовича. И дело не в том, что он плохо вышел, а в том, что просто слишком большая разница. Я бы сказал, что многие футболисты не на свои профильные позиции вышли. Заменить Кварацхелию, Уремовича, Деспотовича было бы трудно любому, — сказал наставник «Рубина».

Напомним, «Рубин» одержал уже вторую победу подряд. В прошлые выходные казанцы в Санкт-Петербурге обыграли действующих чемпионов, казанский «Рубин».