СМИ сообщили о задержании отчима «кукморского ваххабита»

СМИ сообщают, что полицейсике задержали подозреваемого сожителя матери подростка, напавшего на полицейский участок в Кукморе. Напомним, что отчима подростка подозревают в причастности к подстрекательству.

Мужчина задержан по ст.91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого»), передает «Интерфакс».

Ранее полицию Кукмора перевели в режим особого положения, дабы пресечь захват объектов органов внутренних дел и внутренних войск.

Детали кукморского ЧП — в материале «Реального времени».

