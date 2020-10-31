СМИ сообщили о задержании отчима «кукморского ваххабита»
СМИ сообщают, что полицейсике задержали подозреваемого сожителя матери подростка, напавшего на полицейский участок в Кукморе. Напомним, что отчима подростка подозревают в причастности к подстрекательству.
Мужчина задержан по ст.91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого»), передает «Интерфакс».
Ранее полицию Кукмора перевели в режим особого положения, дабы пресечь захват объектов органов внутренних дел и внутренних войск.
Детали кукморского ЧП — в материале «Реального времени».
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