После попытки теракта в Кукморе введен план «Крепость»

Полицию Кукмора перевели в режим особого положения, дабы пресечь захват объектов органов внутренних дел и внутренних войск. Одним из проявлений полицейского плана «Крепость» стало частичное закрытие дороги по Октябрьской улице, сообщает местное издание «Трудовая слава».



Напомним, именно на Октябрьской находится райотдел полиции, который минувшей ночью едва не стал объектом теракта. По версии силовиков, 16-летний подросток бросал во двор бутылки с зажигательной смесью, а при задержании нанес полицейскому три ножевых ранения и был застрелен.

План «Крепость» применяется редко. Он предполагает экстренный сбор всего личного состава правоохранительных органов и контроль за их особо важными объектами, блокировку входов и выходов, а также готовность к отражению нападения. В частности, план «Крепость» вводили в октябре 2005 года в Нальчике, после вооруженного нападения на здания ФСБ и ФСИН.

Детали кукморского ЧП — в материале «Реального времени».