В Татарстане пожарный извещатель спас жизнь мужчине, заснувшему с сигаретой

Фото: МЧС по РТ

В Альметьевском районе ночью сгорел деревенский бревенчатый дом. Хозяин дома спасся благодаря сработавшему пожарному извещателю.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану, пожар произошел в селе Бишмунча Альметьевского района. В одноэтажном бревенчатом доме огонь вспыхнул ночью, когда хозяин спал. Услышав сигнал сработки автономного дымового пожарного извещателя, 64-летний мужчина проснулся и выбежал из горящего помещения.

Извещатели были установлены в рамках президентской социальной программы по оборудованию АПИ мест проживания одиноких, престарелых лиц и неблагополучных граждан. В результате мужчина 1964 г.р. получил ожоги рук и ног и был госпитализирован в МСЧ ПАО «Татнефть».

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.



Также ночью в Зеленодольском районе Татарстана произошел крупный пожар. Загорелись два дома, два гаража и хозяйственная постройка, принадлежащие одной семье.

