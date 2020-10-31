Госстройнадзор РТ проверил более 2,5 тыс. строек с начала года — составлено более тысячи протоколов

Фото: пресс-служба ведомства

За 9 месяцев 20202 года Госстройнадзор составил 1111 протоколов о нарушениях на стройках Татарстана. Ведомство вынесло более тысячи предписаний.

Всего, как сообщает пресс-служба ведомства, за этот период прошло 2 685 проверки объектов строительства на соответствие проектной документации. Сейчас под надзором ведомства находится 1108 объектов.

Кроме того, за 9 месяцев надзорный орган выдал 250 заключений о соответствии проектной документации (ЗОС). Среди них — в отношении 24 объектов образования, 3 объектов здравоохранения, 16 спортивных комплексов, 82 жилых многоквартирных домов, 19 дорог и мостовых переходов.

Напомним, что Госстройнадзор также недавно завершил проверку хода строительства завода по производству сырья для углеродного волокна ПАН-прекурсор — резидента особой экономической зоны «Алабуга».

