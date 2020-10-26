Госстройнадзор Татарстана проверил строящийся завод в ОЭЗ «Алабуга»

Инспекторы Госстройнадзора Татарстана проверили ход строительства завода по производству сырья для углеродного волокна ПАН-прекурсор — резидента особой экономической зоны «Алабуга».

Специалисты проверили ход строительно-монтажных работ, соответствие проектной документации и требования градостроительного законодательства. Ожидается, что работы на объекте завершатся в декабре этого года.

На заводе по производству углеродного волокна планируется создать около 200 рабочих мест. Общая площадь здания — 20 858 кв. метров. Это предприятие — совместный проект Татарстана и Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

В начале октября гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев и губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение с целью создания ОЭЗ на территории региона.

