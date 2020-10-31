«Конкурсник» татарстанского холдинга «Инвэнт» выставил на торги права требования на 590 млн рублей

Конкурсный управляющий холдинга «Инвэнт» Эльбека Сафаева объявил о проведении торгов по продаже части имущества компании. С молотка пойдут права требования к различным юрлицам.

В сумме начальная стоимость двух лотов составит 589,4 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Первым лотом пойдут права требования к нескольким ООО и индивидуальным предпринимателям. Его начальная стоимость определена на уровне 6,5 млн рублей.

Второй лот содержит в себе «дебиторку» еще нескольких компаний, его стоимость составила 582,8 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало о приостановке торгов по продаже ООО «Инвэнт-Электро» и ООО «Таттеплоизоляция», принадлежавших обанкротившемуся холдингу.



