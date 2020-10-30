«Нефтехимик» дома проиграл «Амуру» в матче КХЛ

«Нефтехимик» дома уступил хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нижнекамцы первыми открыли счет усилиями Энлунда, но в последующем забивали только гости. Голубев, Пьянов и Зогорна забросили по шайбе и принесли своей команде волевую победу.

Для «Нефтехимика» это поражение стало уже пятым подряд в регулярном первенстве. Нижнекамская команда идет на предпоследнем месте в Восточной конференции КХЛ.

«Нефтехимик» — «Амур» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы:

1:0 — 20:14, Энлунд (Гудачек, Хайруллин);

1:1 — 35:16, Голубев (Александров);

1:2 — 37:34, Пьянов (Гиздатуллин, Камалов);

1:3 — 40:35, Г. Зогорна (Александров, Т. Зогорна).