«Нефтехимик» дома проиграл «Амуру» в матче КХЛ
«Нефтехимик» дома уступил хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Нижнекамцы первыми открыли счет усилиями Энлунда, но в последующем забивали только гости. Голубев, Пьянов и Зогорна забросили по шайбе и принесли своей команде волевую победу.
Для «Нефтехимика» это поражение стало уже пятым подряд в регулярном первенстве. Нижнекамская команда идет на предпоследнем месте в Восточной конференции КХЛ.
«Нефтехимик» — «Амур» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы:
1:0 — 20:14, Энлунд (Гудачек, Хайруллин);
1:1 — 35:16, Голубев (Александров);
1:2 — 37:34, Пьянов (Гиздатуллин, Камалов);
1:3 — 40:35, Г. Зогорна (Александров, Т. Зогорна).
СпортХоккей Татарстан
Скоро мы обязательно победим! Любая черная полоса заканчивается, закончится и наша! pic.twitter.com/F8NMUknjDr— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) October 30, 2020
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