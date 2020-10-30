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«Нефтехимик» дома проиграл «Амуру» в матче КХЛ

22:55, 30.10.2020
«Нефтехимик» дома проиграл «Амуру» в матче КХЛ
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

«Нефтехимик» дома уступил хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нижнекамцы первыми открыли счет усилиями Энлунда, но в последующем забивали только гости. Голубев, Пьянов и Зогорна забросили по шайбе и принесли своей команде волевую победу.

Для «Нефтехимика» это поражение стало уже пятым подряд в регулярном первенстве. Нижнекамская команда идет на предпоследнем месте в Восточной конференции КХЛ.

«Нефтехимик» — «Амур» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы:
1:0 — 20:14, Энлунд (Гудачек, Хайруллин);
1:1 — 35:16, Голубев (Александров);
1:2 — 37:34, Пьянов (Гиздатуллин, Камалов);
1:3 — 40:35, Г. Зогорна (Александров, Т. Зогорна).

СпортХоккей Татарстан
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