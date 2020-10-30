В Татарстане выясняют от чего умерли два человека: они могли отравиться угарным газом или алкоголем

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В пятницу вечером в деревне Шамаево (Бавлинский район Татарстана) нашли два тела. Рассматриваются две версии: отравление угарным газом или спиртным.

Сообщение об отравлении поступило в 16:24, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по РТ.

Прибывшие пожарные выяснили, что огня не было, пожарные извещатели не сработали. Были обнаружены тела хозяина дома и его сожительницы. Специалисты не обнаружили следов газа.

На месте работает следственная оперативная группа отдела полиции Бавлинского района.