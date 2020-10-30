В Татарстане выясняют от чего умерли два человека: они могли отравиться угарным газом или алкоголем
В пятницу вечером в деревне Шамаево (Бавлинский район Татарстана) нашли два тела. Рассматриваются две версии: отравление угарным газом или спиртным.
Сообщение об отравлении поступило в 16:24, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по РТ.
Прибывшие пожарные выяснили, что огня не было, пожарные извещатели не сработали. Были обнаружены тела хозяина дома и его сожительницы. Специалисты не обнаружили следов газа.
На месте работает следственная оперативная группа отдела полиции Бавлинского района.Происшествия Татарстан
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