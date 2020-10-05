В Татарстане водитель автобуса высадил школьника из-за отсутствия денег на проезд — прокуратура начала проверку

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку после сообщений в соцсетях о том, что водитель одного из автобусов высадил школьника из-за отсутствия денег на проезд.

По данным очевидцев, инцидент произошел сегодня утром. Третьеклассник сел на 35-й маршрут на остановке «Центр». Он предъявил водителю социальную транспортную карту, однако тот начал требовать с ребенка деньги и не остановился там, где школьнику надо было выйти.

kamaz.ru

Пользователь сообщает, что водитель увез третьеклассника к заводу двигателей и высадил там. Ребенок заблудился. Женщина, которая сообщила об инциденте, объяснила мальчику с помощью геолокации на телефоне, куда нужно идти, чтобы добраться до школы.

«В результате ребенок опоздал в школу, остался без школьного завтрака. До каких пор водители будут унижать держателей социальных карт. Ведь эта карта ребенку дана не зря, ребенок находится на опеке!» — написала она.

Провести проверку по данному инциденту поручено прокурору Набережных Челнов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



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