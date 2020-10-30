«Синтез» отправился в Санкт-Петербург на игры против «Балтики»

«Синтез» отправился на выездные матчи в Санкт-Петербург, где проведет две встречи против «Балтики» в рамках 6-го тура чемпионата России по водному поло.

После 12 сыгранных матчей казанский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка. Главный конкурент казанцев — волгоградский «Спартак» отстает от команды Марата Закирова на 5 баллов. «Балтика» располагается на 5-м месте в чемпионате.

Игра в Санкт-Петербурге пройдет без болельщиков в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Матчи состоятся 31 октября и 1 ноября в ЦВВС «Невская волна».

Напомним, ранее «Синтез» уверенно обыграл в двух матчах «ЦОП Москомспорта».