«Синтез» разгромил «ЦОП Москомспорта» и одержал 12-ю победу подряд

«Синтез» во второй раз за два дня обыграл дома московский «ЦОП Москомспорта» (19:4) в матче перенесенного 11-го тура чемпионата России по водному поло.

Несмотря на итоговый счет, первая четверть игры получилась упорной — 3:2. Далее казанцы нарастили свое преимущество и довели дело до разгромного. Финальная сирена зафиксировала победу «Синтеза» со счетом 19:4.

Шесть мячей в составе победителей забил Арслан Закиров.

Это уже 12-я подряд победа «Синтеза» в рамках чемпионата России. В следующем туре казанцы сыграют в Санкт-Петербурге против местной «Балтики».