«Синтез» разгромил «ЦОП Москомспорта» и одержал 12-ю победу подряд
«Синтез» во второй раз за два дня обыграл дома московский «ЦОП Москомспорта» (19:4) в матче перенесенного 11-го тура чемпионата России по водному поло.
Несмотря на итоговый счет, первая четверть игры получилась упорной — 3:2. Далее казанцы нарастили свое преимущество и довели дело до разгромного. Финальная сирена зафиксировала победу «Синтеза» со счетом 19:4.
Шесть мячей в составе победителей забил Арслан Закиров.
Это уже 12-я подряд победа «Синтеза» в рамках чемпионата России. В следующем туре казанцы сыграют в Санкт-Петербурге против местной «Балтики».
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