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В России зафиксирован новый суточный рекорд заболеваний коронавирусом

10:43, 30.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зафиксирован новый суточный рекорд заболеваний коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России зафиксировано 18 283 случая заражения коронавирусом. Это новый рекорд. Такие данные приводит оперштаб.

22,3% случаев (4 072) заболеваний коронавирусом в России — активно у контактных лиц без клинических проявлений симптомов.

Общее количество случаев COVID-19 в России достигло 1 599 976 случаев.

За последние сутки зарегистрировано 355 летальных случаев. С начала пандемии в России от коронавируса умерли 27 656 человек.

За сутки от COVID-19 вылечились 14 519 человек. Всего выздоровели 1 200 560 человек.

Предыдущий российский рекорд зарегистрирован 29 октября — 17 717 случаев заражения.

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