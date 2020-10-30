Леонов, Рахматуллин и Миннахметов вошли в топ-100 менеджеров российского спорта

Платформа «Спорт как бизнес» опубликовал топ-100 ведущих спортивных менеджеров России.

В список вошли несколько представителей Татарстана. В категории «Управление спортивным сооружением» отмечен директор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов. В число клубных управленцев был включен генеральный директор «Зенит-Казань» Ильхам Рахматуллин.

Ильхам Рахматуллин. Фото: vk.com/volleyzenit

Также среди остальных категорий были представлены министр спорта РТ Владимир Леонов и гендиректор завода по производству клюшек «ЗаряД» (владелец — Данис Зарипов) Иван Савин.

Кроме того, в список включены такие известные руководители, как Шамиль Газизов, Василий Кикнадзе, Александр Дюков, Александр Медведев и блогер Василий Уткин.

Напомним, ранее в «Реальном времени» выходил рейтинг топ-100 элит Башкортостана.