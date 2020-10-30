В Минэкологии Татарстана рассказали, какие IT-технологии используют в борьбе с эконарушителями

Для предотвращения природоохранных нарушений в Татарстане экологи используют IT-технологии. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Инспекторы используют фотоловушки, квадрокоптеры, видеорегистраторы, GPS-приемники, которые позволяют собрать максимальное количество доказательств для предоставления суду, передает пресс-служба ведомства.

Так, при помощи программно-аппаратного комплекса «Эконадзор» инспекторы составили уже 61% протоколов и вынесли 75% постановлений. Все бланки имеют индивидуальный номер.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в лесах Татарстана устанавливают фотоловушки для поиска любителей помусорить.

