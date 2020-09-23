В лесах Татарстана устанавливают фотоловушки для поиска любителей помусорить

В лесах Татарстана начали устанавливать фотоловушки для поиска тех, кто оставляет мусор. Об этом рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

По слова главы ведомства, в этом году установка фотоловушек идет очень активно. Камеры устанавливают в разных районах. Большая часть технических средств будет установлена в пригородных лесах.

«При фиксации нарушений правил экологической безопасности наши инспекторы составляют соответствующие протоколы. Для физлиц предусмотрены штрафы в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что за выходные в Татартане активисты собрали с прибрежных территорий более 1 800 мешков мусора, очистили больше 160 км береговых зон.

