Новости общества

02:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России сняли фильм про электрика-трансгендера из Татарстана

01:35, 30.10.2020
В России сняли фильм про электрика-трансгендера из Татарстана
Фото: скриншот

На интернет-платформе Premier вышел фильм про трангендера из Татарстана. Он посвящен 51-летнему жителю поселка Джалиль Сармановского района по имени Марат.

Он называет себя Марой, носит женские парики и платья. Марат работает электриком в поселке и живет с мамой. По его словам, он понял, что хочет стать женщиной еще в детском саду, а о понятии «трангендер» узнал спустя время из интернета.

скриншот

Создатели фильма решили привезти Мару в Таиланд и показать, как на самом деле живут трансгендеры. Мужчина планирует сделать операцию по смене пола.

В декабре в Казани зарегистрировали брак трансгендеров. Чуть позже пара пожаловалась на угрозы и шантаж.

ОбществоИстория Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем