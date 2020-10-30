В России сняли фильм про электрика-трансгендера из Татарстана

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На интернет-платформе Premier вышел фильм про трангендера из Татарстана. Он посвящен 51-летнему жителю поселка Джалиль Сармановского района по имени Марат.

Он называет себя Марой, носит женские парики и платья. Марат работает электриком в поселке и живет с мамой. По его словам, он понял, что хочет стать женщиной еще в детском саду, а о понятии «трангендер» узнал спустя время из интернета.

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Создатели фильма решили привезти Мару в Таиланд и показать, как на самом деле живут трансгендеры. Мужчина планирует сделать операцию по смене пола.

В декабре в Казани зарегистрировали брак трансгендеров. Чуть позже пара пожаловалась на угрозы и шантаж.