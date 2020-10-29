Присяга в кадетской школе и спартакиада госслужащих: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 29 октября
Глава Актанышского района Энгель Фаттахов показал подписчикам, как сегодня проходила присяга в Актанышской детской кадетской школе.
Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров поздравил всех причастных с Днем комсомола. «Сейчас уже нет той организации, но оставаться настоящим Человеком можно и вне каких-либо рамок. Так давайте же возьмем из прошлого все самое лучшее и с достоинством понесем эти качества в будущее», — написал он.
В Высокогорском районе в местном спорткомплексе вовсю идут тренировки сотрудников муниципальной службы перед Спартакиадой. Глава района Рустам Калимуллин показал подписчикам, как проходит подготовка к состязаниям.
Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов принял участие в первом заседании молодежного парламента района.
Глава Алькеевского района Александр Никошин сообщил подписчикам о кадровых перестановках. На второй сессии совета Алькеевского района четвертого созыва назначили руководителя исполнительного комитета района и утвердили постоянные комиссии совета.
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Сегодня состоялась вторая сессия Совета Алькеевского муниципального района четвертого созыва, где назначили руководителя Исполнительного комитета района и утвердили постоянные комиссии Совета. В работе сессии приняли участие Чубаров Александр Анатольевич — депутат Государственного Совета РТ шестого созыва, Шакиров Фаяз Фанилович — первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан — главный государственный инспектор Республики Татарстан в области охраны окружающей среды.
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