Присяга в кадетской школе и спартакиада госслужащих: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 29 октября

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов показал подписчикам, как сегодня проходила присяга в Актанышской детской кадетской школе.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров поздравил всех причастных с Днем комсомола. «Сейчас уже нет той организации, но оставаться настоящим Человеком можно и вне каких-либо рамок. Так давайте же возьмем из прошлого все самое лучшее и с достоинством понесем эти качества в будущее», — написал он.

В Высокогорском районе в местном спорткомплексе вовсю идут тренировки сотрудников муниципальной службы перед Спартакиадой. Глава района Рустам Калимуллин показал подписчикам, как проходит подготовка к состязаниям.

Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов принял участие в первом заседании молодежного парламента района.

Глава Алькеевского района Александр Никошин сообщил подписчикам о кадровых перестановках. На второй сессии совета Алькеевского района четвертого созыва назначили руководителя исполнительного комитета района и утвердили постоянные комиссии совета.